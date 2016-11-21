УЕФА назвал 40 претендентов на попадание в символическую сборную года

Буффон, Пике, Погба, Суарес, Роналду и другие футболисты вошли в число номинантов.

Боатенг, Кроос и Неймар - в числе номинантов uefa.com УЕФА назвал номинантов на попадание в символическую сборную по итогам 2016 года. На попадание в команду претендуют 40 футболистов.

В число номинантов вошли 4 голкипера, 12 защитников, 12 полузащитников и 12 нападающих.

Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Руй Патрисиу ("Спортинг"), Ян Облак ("Атлетико"), Кейлор Навас ("Реал")

Защитники: Херард Пике ("Барселона"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Лоран Косельни ("Арсенал"), Диего Годин ("Атлетико"), Пепе ("Реал"), Хуанфран ("Атлетико"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Жером Боатенг ("Бавария")

Полузащитники: Димитри Пайет ("Вест Хэм Юнайетд"), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Марез ("Лестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джо Аллен ("Сток Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Аарон Рэмси ("Арсенал"), Тони Кроос ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Н'Голо Канте ("Челси"), Гжегож Крыховяк ("ПСЖ")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Луис Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Гонсало Игуаин ("Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Пьер-Эмерик Обамейянг ("Боруссия"), Неймар ("Барселона"), Гарет Бэйл ("Реал"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Проголосовать за номинантов можно на официальном сайте УЕФА. Результаты голосования будут обнародованы в начале января 2017 года. Читайте также: France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч"

Напомним, ранее ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока мира по итогам 2016 года.