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У Вернидуба "присутствует тревога" перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

28 сентября в 16:58

Наставник луганской "Зари" поделился мыслями перед матчем в еврокубках.

Вернидуб
Вернидуб пытается успокоить команду перед МЮ
ФК Заря
Завтра, 29 сентября, луганская "Заря" на выезде проведет матч против английского "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер украинской команды Юрий Вернидуб подчеркнул волнение перед встречей с грандом европейского футбола:

"Сегодня ребята на подъеме, хотя у нас сложный период. Играем через три дня на четвертый, причем с какими соперниками - "Динамо", "Фенербахче", "Ворскла", теперь будет МЮ, но показываем хорошую готовность - как физическую, так и психологическую".

"Не страшно ли выходить на "Олд Траффорд"? Честно - страшно, чего лукавить. Понимаем, что клуб "Манчестер Юнайтед" является брендом мирового уровня. Однозначно присутствует тревога, хотя мы, тренеры, стараемся внушить ребятам уверенность. В спорте все возможно, прежде всего надо сыграть достойно".

"Наш следующий соперник уже успел принять философию португальского наставника Жозе Моуриньо: не слишком озабочен контролем мяча, действует прагматично, обычно забивая после быстрого выхода из защитной фазы в атакующую. Попробуем этому что-то противопоставить".

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Напомним, что в стартовых матчах Лиги Европы луганчане сыграли дома вничью с "Фенербахче" (1:1), тогда как англичане уступили на выезде "Фейенорду" (0:1).

По материалам: fpl.ua
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Тэги Вернидуб Заря МЮ футбол Лига Европы
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