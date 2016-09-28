У Вернидуба "присутствует тревога" перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Наставник луганской "Зари" поделился мыслями перед матчем в еврокубках.

Вернидуб пытается успокоить команду перед МЮ ФК Заря

Завтра, 29 сентября, луганская "Заря" на выезде проведетв рамках группового этапа Лиги Европы.

Главный тренер украинской команды Юрий Вернидуб подчеркнул волнение перед встречей с грандом европейского футбола:

"Сегодня ребята на подъеме, хотя у нас сложный период. Играем через три дня на четвертый, причем с какими соперниками - "Динамо", "Фенербахче", "Ворскла", теперь будет МЮ, но показываем хорошую готовность - как физическую, так и психологическую".

"Не страшно ли выходить на "Олд Траффорд"? Честно - страшно, чего лукавить. Понимаем, что клуб "Манчестер Юнайтед" является брендом мирового уровня. Однозначно присутствует тревога, хотя мы, тренеры, стараемся внушить ребятам уверенность. В спорте все возможно, прежде всего надо сыграть достойно".

"Наш следующий соперник уже успел принять философию португальского наставника Жозе Моуриньо: не слишком озабочен контролем мяча, действует прагматично, обычно забивая после быстрого выхода из защитной фазы в атакующую. Попробуем этому что-то противопоставить".

Напомним, что в стартовых матчах Лиги Европы луганчане сыграли дома вничью с "Фенербахче" (1:1), тогда как англичане уступили на выезде "Фейенорду" (0:1).