У Вернидуба "присутствует тревога" перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Наставник луганской "Зари" поделился мыслями перед матчем в еврокубках.
Главный тренер украинской команды Юрий Вернидуб подчеркнул волнение перед встречей с грандом европейского футбола:
"Сегодня ребята на подъеме, хотя у нас сложный период. Играем через три дня на четвертый, причем с какими соперниками - "Динамо", "Фенербахче", "Ворскла", теперь будет МЮ, но показываем хорошую готовность - как физическую, так и психологическую".
"Не страшно ли выходить на "Олд Траффорд"? Честно - страшно, чего лукавить. Понимаем, что клуб "Манчестер Юнайтед" является брендом мирового уровня. Однозначно присутствует тревога, хотя мы, тренеры, стараемся внушить ребятам уверенность. В спорте все возможно, прежде всего надо сыграть достойно".
"Наш следующий соперник уже успел принять философию португальского наставника Жозе Моуриньо: не слишком озабочен контролем мяча, действует прагматично, обычно забивая после быстрого выхода из защитной фазы в атакующую. Попробуем этому что-то противопоставить".
Напомним, что в стартовых матчах Лиги Европы луганчане сыграли дома вничью с "Фенербахче" (1:1), тогда как англичане уступили на выезде "Фейенорду" (0:1).fpl.ua