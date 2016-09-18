У Усика было желание завершить бой против Гловацки досрочно

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Украинский боксер рассказал о том, как выиграл чемпионский пояс.

Усик стал чемпионом мира boxingphotos.pl

Александр Усик поделился своими впечатлениями от боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO против поляка Кшиштофа Гловацки.

"Все эмоции я оставил в ринге. Самым трудным было выполнить то, что говорили и нарабатывали на тренировках, не ввязаться в драку, которую хотел Кшиштоф. Хотя очень хотелось чуть покуражить, но нужно было до конца выполнить установку. А так - самой трудной была подготовка.

Конечно, у меня было желание закончить нокаутом, если бы пришел такой удар. А так просто нужно было трудиться. Кшиштоф пропускал достаточно сильные удары, но держал их. Естественно, это немного затягивало меня в рубку, но я сдерживался", - отметил Усик.

"Почему упал в 12 раунде? От солнечного удара (смеется). Нет, просто оступился", - подчеркнул украинец.

"Что у меня в душе? Радость! От того, что сделал много работы, много трудились, есть результат, есть концовка. Могу ложиться спать довольным. О будущем пока не хочу думать. Пока хочу поскорее увидеть своих детей. Буквально вчера вечером разговаривал с дочкой, она говорила: "Давай папа, я буду смотреть, ты приедешь чемпионом", - также сказал Усик.

Кроме того, украинец подчеркнул, что готов драться с победителем боя между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым: "Пусть они боксируют, а я готов выйти с победителем".

Напомним, Усик выиграл у Гловацки единогласным решением судей - 119:109, 117:111 и 117:111.