Топ Новости
<
>

У Маркевича есть предложения от клубов

12 октября в 00:45

Но глава комитета сборных ФФУ пока не получил предложение, которое ему бы подошло.

мирон маркевич футбол
Маркевич может уехать за границу
ФК Днепр
Мирон Маркевич, который занимает должность главы Комитета национальных сборных ФФУ, рассказал о том, что у него есть предложения по работе тренером.

"У меня есть предложения возглавить команды, но они мне не подходят. Я должен быть уверен, что это серьезный проект, а просто поиграть в тренера я не хочу. Если будет проект с амбициями, с хорошим финансированием, как это было в "Металлисте", с поддержкой руководства, тогда я соглашусь. А так просто идти - не хочу. Лучше буду работать с детьми у себя в школе", - сказал Маркевич.

"Появится ли такой проект в Украине? Ну почему же не появится? Все возможно. Нет-нет, да и будет что-то достойное. Но вполне вероятно, что я соглашусь уехать за границу", - также отметил экс-тренер "Днепра".

Читайте также: Маркевич хочет получить от "Днепра" 1,7 миллиона долларов

Напомним, летом Маркевич ушел из "Днепра", после чего получил работу в ФФУ. Ранее тренер уже заявлял, что отказался от нескольких предложений.

По материалам: kp.ua
Читайте также
Тэги Маркевич футбол тренер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.85
EUR 28.64
Последние новости