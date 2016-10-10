У "Динамо" нет возможности купить нужных футболистов - Ребров

Наставник киевлян прокомментировал последние результаты и состояние команды.

Реброву нужны новые игроки football.ua

"Динамо" потерпело уже два поражения в Премьер-лиге и одно в Лиге чемпионов, уступив "Наполи". Эти неудачи привели к критике тренерского штаба команды, но главному тренерупока удается постепенно выходить из кризиса.

"Я чувствую на себе отношение со стороны прессы и болельщиков. Динамо два раза подряд становилось чемпионом, а тут вот одно-два поражения. Сразу болельщики и журналисты кричат: "Все, "Динамо" уже не то". Я чувствую это настроение у ребят, и моя задача поддержать игроков, чтобы они не думали об этом негативе. Я отдаю себе отчет в том, что работа тренера не вечная. Никому не отмерен определенный срок. Главное - делать свою работу честно и отдавать всю душу для команды".

"Сейчас я вижу изменения в команде в лучшую сторону. Надеюсь, так продолжится и дальше, но для этого сами футболисты должны понимать - то, что мы сделали - это только первый шаг для того, чтобы выйти из того состояния, в котором "Динамо" находилось несколько недель назад. Дальше нужно работать еще больше", - подчеркнул Ребров в интервью программе "Профутбол".

"Я на 100% уверен, что нам нужно усиление, однако сейчас наступили такие времена, когда президент не в силах пригласить тех футболистов, которых я прошу. Мы не можем брать постоянно свободных агентов, а те заработные платы, которые просят футболисты при переходе в "Динамо" - ненормальные. Я считаю, что если разница в зарплате у футболистов первой команды станет огромной, то будет очень сложно создать коллектив. В "Динамо" есть позиции, на которых недостаточно конкуренции. Я это вижу и говорю президенту. Если будет возможность, то зимой мы усилим эти позиции и создадим конкуренцию".

Напомним, после десятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от донецкого "Шахтера" на шесть очков.