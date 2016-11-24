У "Динамо" не было установки только обороняться - Ребров

Главный тренер киевского клуба прокомментировал ничью с "Наполи" и досрочную потерю шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Ребров доволен тем, что футболисты получили "серьезный опыт" UEFA

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров ответил на вопросы СМИ после матча против "Наполи", который завершился вничью 0:0

"У нас не было установки только обороняться. Мы пытались прессинговать, старались атаковать, но у нас не получался первый пас. Мы играли против сильной команды. Нам нужно было быстрее работать с мячом, чтобы более эффективно ей противостоять. Это самый высший уровень футбола. Мы в этом турнире противостоим обученным командам, которые давно выступают в одном составе и знают, как играть в футбол на таком уровне.

Конечно, мне жаль, что команда старалась, работала, но не достигла результата. Поверьте, все мы настраивались на победу в сегодняшнем матче. Это было видно по настроению ребят, и уже первые минуты матча это тоже показали. Мы пытались вырвать победу даже в конце поединка, но сил было, к сожалению, уже не так много", - сказал Ребров.

Также Ребров назвал положительные моменты выступления "Динамо" в нынешней Лиге чемпионов: "В первую очередь то, что молодые ребята, которые заслужили своей игрой место в составе, уже получили серьезный опыт выступления в Лиге чемпионов. Они старались, и, уверен, у них есть будущее. Равно как и у "Динамо" U-19, которое сегодня выиграло у "Наполи" и вышло из группы с первого место. Поздравляю наших юношей с таким достижением!

Рад, что у нашего клуба есть молодежь, есть молодые ребята, которые уже сейчас могут заменить футболистов первой команды. По большому счету, мы уже можем думать о спросе на наших игроков. Да, мы не набрали в этой Лиге чемпионов то количество очков, чтобы выйти в весеннюю часть еврокубков, но наши футболисты получили серьезный опыт. Надеюсь, мы будем расти, а команда будет продолжать омолаживаться".

Напомним, в Лиге чемпионов "Динамо" набрало 2 очка в пяти матчах и уже точно останется в своей группе на четвертом месте