Турция - Украина: онлайн-трансляция матча

Национальная сборная проведет второй поединок в отборе на чемпионат мира 2018 года.

Украинцы встречаются с турками в городе Конья football.ua

Сегодня, 6 октября, в турецком городе Конья состоится. ZN.UA ведет текстовую трансляцию поединка.

В первом туре все поединки группы завершились со счетом 1:1, что свидетельствует о равных шансов всех участников. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко признался, что команду устроит еще одна ничья, учитывая, что Турция будет играть перед своими болельщиками.

Стоит отметить, что Турция будет играть без своей главной звезды - полузащитник "Барселоны" Арда Туран не получил вызов, так как в последних матчах за национальную команду сыграл явно ниже своих возможностей. Из состава сборной Украины из-за травм выбыли полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

Начало матча - 21:45

Турция - Украина