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Турция - Украина: лучшие фото матча

7 октября в 11:30

Подопечные Андрея Шевченко были близки к победе, но не удержали преимущество в два мяча.

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Фото ФФУ

В турецком городе Конья состоялся матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины. Подопечные Андрея Шевченко вели со счетом 2:0, но в итоге пропустили два гола в ответ.

В первом тайме украинские футболисты сумели забить хозяевам поля дважды, а турки ответили точным ударом головой от Туфана. После перерыва украинцы все чаще начали отходить к своим воротам, что привело к опасным моментам во владениях Пятова. В одном из эпизодов Тосун в борьбе со Степаненко заработал пенальти, который реализовал Чалханоглу и установил ничейный счет, который стал окончательным.

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Напомним, в первом матче квалификации ЧМ-2018 украинцы сыграли вничью с Исландией.

По материалам: ФФУ
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Тэги Турция фото матч футбол Шевченко
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