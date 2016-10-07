Турция - Украина: лучшие фото матча

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Подопечные Андрея Шевченко были близки к победе, но не удержали преимущество в два мяча.

В турецком городе Конья состоялся матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины. Подопечные Андрея Шевченко вели со счетом 2:0, но в итоге пропустили два гола в ответ.

В первом тайме украинские футболисты сумели забить хозяевам поля дважды, а турки ответили точным ударом головой от Туфана. После перерыва украинцы все чаще начали отходить к своим воротам, что привело к опасным моментам во владениях Пятова. В одном из эпизодов Тосун в борьбе со Степаненко заработал пенальти, который реализовал Чалханоглу и установил ничейный счет, который стал окончательным.

Напомним, в первом матче квалификации ЧМ-2018 украинцы сыграли вничью с Исландией.