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Турция - Украина: букмекеры считают фаворитами хозяев поля

5 октября в 12:35

Украинская сборная является аутсайдером предстоящего поединка в Конье.

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Букмекеры не верят в сборную Украины
ФФУ
Завтра, 6 октября, в турецком городе Конья состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины.

Букмекеры считают украинцев аутсайдером этого матча. На победу подопечных Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентом 3,65, тогда как на успех хозяев поля - 2,26. Коэффициент 3,10 букмекеры дают на то, что противостояние завершится вничью.

Стоит отметить, что в предстоящем матче Украине из-за травм не помогут защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, а вместо них в расположение сборной прибыли Сергей Кривцов и Александр Караваев.

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Напомним, в стартовом матче квалификации ЧМ-2018 Украина сыграла вничью с Исландией (1:1).

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Украина Турция матч ставки ЧМ-2018
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