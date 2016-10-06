Турция - Украина: анонс, где смотреть матч 6 октября

Национальная сборная проведет второй поединок в отборе на чемпионат мира 2018 года.

Украина сыграет с Турцией в Конье football.ua

Сегодня, 6 октября, в турецком городе Конья состоится

В первом туре все поединки группы завершились со счетом 1:1, что свидетельствует о равных шансов всех участников. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко признался, что команду устроит еще одна ничья, учитывая, что Турция будет играть перед своими болельщиками.

В остальном остается много вопросов. Один из них - найдется ли полноценная замена Ярославу Ракицкому в центре защиты. Кроме того, далеко не в лучших кондициях находится Евгений Коноплянка, который пока не попадает в основной состав "Шальке". Тем не менее, Шевченко может дать возможность экс-звезде "Днепра" показать себя в составе национальной дружины.

При этом в строю и полной боевой готовности находится вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко - именно его назвал главной угрозой наставник турков Фатих Терим. При этом Шевченко отметил опыт самого Терима, который еще тренировал легенду украинского футбола в "Милане". Стоит отметить, что Турция будет играть без своей главной звезды - полузащитник "Барселоны" Арда Туран не получил вызов, так как в последних матчах за национальную команду сыграл явно ниже своих возможностей.

Турция - Украина

Четверг, 6 октября, Конья, cтадион "Конья Башакшехир", 21:45

Прямая трансляция - ТРК Украина и "Футбол 1"

Арбитр - Мануэль Грефе (Германия)

Ориентировочные составы

Турция: Волкан Бабаджан, Кейбаши, Топал, Азиз, Эзбайраклы, Туфан, Йокушлу, Айхан, Мор, Чалханоглу, Тосун

Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Ордец, Соболь, Степаненко, Рыбалка, Ротань, Ярмоленко, Коноплянка, Кравец

Напомним, букмекеры считают украинцев аутсайдерами этого матча. На победу подопечных Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентом 3,65, тогда как на успех хозяев поля - 2,26. Коэффициент 3,10 аналитики дают на то, что противостояние завершится вничью.