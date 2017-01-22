Тренер Кличко уверен, что украинец "шокирует всех" в бою с Джошуа

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Джеймс Али Башир не сомневается, что украинский экс-король супертяжелого веса покажет свою лучшую форму.

Башир верит в способность Кличко вновь стать чемпионом Братство Кличко

Бывшему чемпиону мира(64-4, 53 КО) по силам завоевать очередные чемпионские пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Об этом заявил тренер украинца Джеймс Али Башир.

"Владимир Кличко шокирует всех. Жду невероятного боя. Не думаю, что он будет длиться слишком долго, но получится эмоциональным - однозначно. Один из парней будет нокаутирован. Нет никаких шансов, что противостояние завершится как-то иначе", - сказал Али Башир в комментарии BaylorIC TV.

"Кличко будет очень хорошо подготовлен. Джошуа - крупный и сильный парень с ударом. Встретятся два настоящих панчера, поэтому нокауту быть. Вопрос лишь в том, у кого крепче подбородок. Джошуа в этом плане - загадка. Что касается Владимира, то он не так слаб в этом компоненте, как говорят некоторые. Сэм Питер трижды пробивал его, но он встал и победил. Не забывайте, что Питер - один из величайших бойцов тяжелого веса за 15-20 лет".

Напомним, поединок экс-короля супертяжелого дивизиона Владимира Кличко против Энтони Джошуа состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли", а на кону будут стоять пояса чемпиона IBF и "суперчемпиона" WBA.

Ранее сообщалось, что все билеты на бой Кличко и Джошуа проданы.