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Тренер Кличко уверен, что украинец "шокирует всех" в бою с Джошуа

22 января в 13:34

Джеймс Али Башир не сомневается, что украинский экс-король супертяжелого веса покажет свою лучшую форму.

Владимир Кличко
Башир верит в способность Кличко вновь стать чемпионом
Братство Кличко
Бывшему чемпиону мира Владимиру Кличко (64-4, 53 КО) по силам завоевать очередные чемпионские пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Об этом заявил тренер украинца Джеймс Али Башир.

"Владимир Кличко шокирует всех. Жду невероятного боя. Не думаю, что он будет длиться слишком долго, но получится эмоциональным - однозначно. Один из парней будет нокаутирован. Нет никаких шансов, что противостояние завершится как-то иначе", - сказал Али Башир в комментарии BaylorIC TV.

"Кличко будет очень хорошо подготовлен. Джошуа - крупный и сильный парень с ударом. Встретятся два настоящих панчера, поэтому нокауту быть. Вопрос лишь в том, у кого крепче подбородок. Джошуа в этом плане - загадка. Что касается Владимира, то он не так слаб в этом компоненте, как говорят некоторые. Сэм Питер трижды пробивал его, но он встал и победил. Не забывайте, что Питер - один из величайших бойцов тяжелого веса за 15-20 лет".

Напомним, поединок экс-короля супертяжелого дивизиона Владимира Кличко против Энтони Джошуа состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли", а на кону будут стоять пояса чемпиона IBF и "суперчемпиона" WBA.

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Ранее сообщалось, что все билеты на бой Кличко и Джошуа проданы.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Кличко бокс бой Джошуа
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