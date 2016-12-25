Тренер "Барселоны" Энрике - самый высокооплачиваемый в Европе

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Представителей украинского чемпионата в топ-10 по уровню зарплаты нет.

Энрике получает больше всех в европейском футболе Barcelona FC

Французская газета L'Equipe опубликовала рейтингв европейском футболе.

Первое место в списке на континенте занял наставник каталонской "Барселоны" Луис Энрике, который получает порядка 1,56 миллиона евро в месяц с учетом вычета налогов. Вторым стал Пеп Гвардиола, который в прошлом успешно тренировал "Барселону" и "Баварию", но теперь работает в "Манчестер Сити" - один из самых богатых английских клубов платит испанскому специалисту 1,48 миллиона евро.

Тройку замкнул португалец Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" - 1,36 миллиона евро.

Топ-10 тренеров Европы по уровню зарплаты:

1. Луис Энрике ("Барселона") - 1,56 млн евро

2. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 1,48 млн евро

3. Жозе Моуриньо (МЮ) - 1,36 млн евро

4. Карло Анчелотти ("Бавария") - 1 млн евро

5. Арсен Венгер ("Арсенал") - 820 тысяч евро

6. Диего Симеоне ("Атлетико") - 770 тысяч евро

7. Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 692 тысячи евро

8. Антонио Конте ("Челси") - 641 тысяча евро

9. Зинедин Зидан ("Реал") - 449 тысяч евро

10. Унаи Эмери (ПСЖ) - 420 тысяч евро.

Напомним, в сентябре наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров был включен в символическую сборную лучших тренеров Европы, которые в прошлом были известными футболистами.