Топ Новости
<
>

Травма Коноплянки оказалась несерьезной - ФФУ

10 ноября в 19:34

Полузащитник сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах.

Коноплянка
Коноплянка сможет помочь сборной
ФФУ
Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка получил травму на тренировке, но она оказалась несерьезной, поэтому футболист работает в общей группе. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины.

Предполагалось, что мышечное повреждение не позволит Коноплянке сыграть в предстоящем поединке со сборной Финляндии в рамках квалификации на чемпионат мира-2018, а также в товарищеской встрече с Сербией.

В настоящий момент к предстоящим поединкам готовятся 25 футболистов: к первоначальному списку наставник команды Андрей Шевченко ранее добавил Виктора Коваленко из "Шахтера".

Читайте также: Шевченко назвал оборону главным козырем сборной Финляндии

"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.

По материалам: ФФУ
Читайте также
Тэги Коноплянка сборная футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости