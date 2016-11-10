Травма Коноплянки оказалась несерьезной - ФФУ

Полузащитник сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах.
Предполагалось, что мышечное повреждение не позволит Коноплянке сыграть в предстоящем поединке со сборной Финляндии в рамках квалификации на чемпионат мира-2018, а также в товарищеской встрече с Сербией.
В настоящий момент к предстоящим поединкам готовятся 25 футболистов: к первоначальному списку наставник команды Андрей Шевченко ранее добавил Виктора Коваленко из "Шахтера".
"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.ФФУ