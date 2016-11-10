Травма Коноплянки оказалась несерьезной - ФФУ

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Полузащитник сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах.

Коноплянка сможет помочь сборной ФФУ

Лидер сборной Украиныполучил травму на тренировке, но она оказалась несерьезной, поэтому футболист работает в общей группе. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины.

Предполагалось, что мышечное повреждение не позволит Коноплянке сыграть в предстоящем поединке со сборной Финляндии в рамках квалификации на чемпионат мира-2018, а также в товарищеской встрече с Сербией.

В настоящий момент к предстоящим поединкам готовятся 25 футболистов: к первоначальному списку наставник команды Андрей Шевченко ранее добавил Виктора Коваленко из "Шахтера".

"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.