Трансфер Ярмоленко в Россию исключен - агент

Лидер сборной Украины может покинуть "Динамо" только ради европейского топ-чемпионата.
"Это (уход Ярмоленко из "Динамо" в январское трансферное окно — прим. ред.) зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен", - подчеркнул Шаблий.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 14 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в украинской Премьер-лиге. Контракт лидера сборной Украины с "Динамо" истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что вингер входит в сферу интересов итальянского "Наполи", английского "Эвертона" и испанской "Севильи".
Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.ТАСС