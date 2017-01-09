Трансфер Ярмоленко в Россию исключен - агент

Лидер сборной Украины может покинуть "Динамо" только ради европейского топ-чемпионата.

Ярмоленко не перейдет в чемпионат России ФФУ

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украиныточно не перейдет в российский клуб. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий в комментарии ТАСС.

"Это (уход Ярмоленко из "Динамо" в январское трансферное окно — прим. ред.) зависит не только от меня и игрока, но и от клуба. Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен", - подчеркнул Шаблий.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Динамо" 14 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в украинской Премьер-лиге. Контракт лидера сборной Украины с "Динамо" истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что вингер входит в сферу интересов итальянского "Наполи", английского "Эвертона" и испанской "Севильи".

Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.