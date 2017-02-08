Трансфер Реброва в "Тоттенхэм" признан худшим в истории клуба по версии ESPN

Украинский нападающий не сумел проявить себя в Англии.

Ребров в Англии заиграть не сумел sport.bigmir.net

Переход ныне главного тренера киевского "Динамо"в английский "Тоттенхэм" признан ESPN худшим в истории лондонского клуба.

Трансфер нападающего из "Динамо" в "Тоттенхэм" состоялся летом 2000 года за рекордные на тот момент для лондонцев 11 миллионов фунтов.

В первом сезоне Ребров забил за "шпор" 9 голов в 29 матчах, а во втором был отдан в аренду в турецкий "Фенербахче". Позже украинский футболист получил статус свободного агента и покинул английский клуб бесплатно.

Лучшим трансфером в истории "Тоттенхэма" признан переход Гарета Бэйла из "Саутгемптона" в 2007-м году за 10 миллионов фунтов. Через шесть лет "Реал" выкупил игрока сборной Уэльса за 85 миллионов фунтов.

Напомним, ранее "Динамо" вошло в число самых результативных команд в Лиге чемпионов.