Трансфер Калитвинцева в Германию не состоялся из-за финансовых разногласий

Представители игрока требовали слишком большую зарплату.

Калитвинцев может остаться в "Динамо" ФК Черноморец

Полузащитник, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", был в шаге от перехода в немецкий клуб "Эрцгебирге", но трансфер так и не состоялся.

Президент немецкого клуба Хелге Леонхардт прокомментировал ситуацию:

"Я могу только сказать, что мы договорились с "Динамо" и нашим человеком в Германии. Но затем вмешались в дело представители Владислава, на что уже мы никак повлиять не могли. За день до того, когда планировалось завершение сделки, они внезапно запросили для него очень высокую зарплату, на которую я не согласился.

Жадность к деньгам со стороны так называемых консультантов стала причиной срыва сделки. Мы - средний клуб второй Бундеслиги, который должен жить по средствам", - цитирует президента "Эрцгебирге" Sport Arena со ссылкой на Tag24.de.

Первую половину сезона Калитвинцев провел на правах аренды в составе одесского "Черноморца". На счету полузащитника 12 матчей и одна результативная передача в украинской Премьер-лиге.

Напомним, ранее стало известно об уходе из "Динамо" на правах свободного агента защитника Евгения Макаренко.