Товарищеские матчи: "Ворскла" обыграла "Днепр", "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком"

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Украинские клубы во время паузы на матчи сборных провели контрольные поединки.

"Динамо" играло с "Олимпиком" ФК Динамо

Украинские клубы провели товарищеские матчи, пользуясь паузой, связанной с поединками национальных сборных.

Киевское "Динамо" без сборников сыграло вничью с "Олимпиком". Киевляне проигрывали со счетом 0:3 после хет-трика Лысенко, но сумели отыграться. Один из мячей на счету дебютанта "Динамо" Калюжного.

"Ворскла" обыграла "Днепр", причем все три гола в матче были забиты в первые десять минут игры. А "Черноморец" сыграл вничью с молдавским "Милсами".

Результаты матчей

"Динамо" - "Олимпик" -3:3

Голы: Очигава, 45, Гармаш, 67, Калюжный, 83 - Лысенко, 2 (с пенальти), 29, 35

"Динамо": Коваль (Шовковский, 32, Рудько, 59), Данило Силва (Осман, 76), Макаренко, Морозюк, Очигава, Селин, Гусев (Мякушко, 57), Гармаш, Калюжный, Громов, Мораес (Гладкий, 46)

"Олимпик": Махарадзе, Гришко, Барановский, Гошкодеря, Поступаленко, Шестаков, Лысенко, Немчанинов, Олейник, Танчик, Богданов

"Днепр" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Бохашвили, 6 - Хлебас, 2, Бартулович, 9

"Днепр": Кучер (Баштаненко, 46), Влад, Адамюк (Палюх, 65), Кравченко (Васильев, 46), Чеберячко (Ларин, 46), Бохашвили, Лопыренок, Пико, Когут, Назаренко (Костышин, 46), Нагиев

"Ворскла": Шуст, Симинин (Сапай, 46), Турсунов (Заречнюк, 46), Бартулович (Пердута, 46), Хлёбас (Тищенко, 69), Коломоец (Загорулько, 46), Голодюк (Скляр, 46), Кравченко, Дитятьев (Чеснаков, 46), Пилявский, Ребенок

"Черноморец" - "Милсами" - 2:2

Голы: Хобленко 17, Андриевский, 88 - Белоус, 35, 62

"Черноморец": Боровик (Каневцев, 46), Азацкий, Мартыненко, Петько, Матеус (Гадрани, 63), Куценко (Иса, 63), Филимонов (Попов, 63), Смирнов, Татарков (Андриевский, 63), Коркишко, Хобленко (Сильвио, 63)

Напомним, матчи следующего тура украинской Премьер-лиги состоятся 15 и 16 октября.