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Тотовицкий забил гол за "Кортрейк", Милевский отдал голевую передачу в составе "Тосно"

16 октября в 01:54

Украинские футболисты провели очередные матчи в европейских чемпионатах.

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Тотовицкий забил второй мяч в Бельгии
twitter.com
Сразу шесть украинских футболистов приняли участие в поединках европейских чемпионатов, но лишь двое из них отметились результативными действиями.

Второй мяч за бельгийский "Кортрейк" забил полузащитник Андрей Тотовицкий. Матч со "Стандардом" завершился результативной ничьей - 3:3. Украинец отметился точным ударом головой на 29-й минуте, сумев вывести "Кортрейк" вперед (3:2).

Стоит отметить, что свой первый гол в Бельгии Тотовицкий забил в ворота "Генка" (4:1).

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вышел на замену в составе "Тосно" против "Нефтехимика" (4:2) на 78-й минуте и отдал голевую передачу.

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Полузащитник ПСВ Александр Зинченко вышел на замену в матче чемпионата Нидерландов против "Хераклеса" (1:1) на 71-й минуте, но нанес лишь один удар в створ. Также во вторых таймах на замену появились Артем Кравец в "Гранаде" против "Атлетико" (1:7), Роман Зозуля в "Бетисе" против "Реала" (1:6) и Евгений Коноплянка в составе "Шальке" во время поединка с "Аугсбургом" (1:1), но никто из них не отметился голами или результативными передачами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Тотовицкий Милевский Коноплянка Зозуля футбол Зинченко
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