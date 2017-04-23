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Тотовицкий забил гол в пустые ворота в чемпионате Бельгии

23 апреля в 15:16

Полузащитник из "Шахтера" продолжает успешно выступать в европейском чемпионате.

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Тотовицкий воспользовался ошибкой соперника
twitter.com
Украинский полузащитник Андрей Тотовицкий, выступающий на правах аренды за "Кортрейк", забил гол в матче национального первенства против "Эйпена".

Тотовицкий воспользовался ошибкой соперника на 91-й минуте, когда перехватил мяч, обыграл вратаря и точно пробил по пустым воротам. Стоит отметить, что полузащитник сделал счет 2:3, а на 94-й минуте "Кортрейк" сумел вырвать ничью - 3:3.


Андрей Тотовицкий был арендован бельгийским "Кортрейком" у донецкого "Шахтера", после чего провел за новую команду 15 поединков, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Ранее сообщалось, что Тотовицкий вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Тотовицкий Кортрейк футбол Бельгия
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