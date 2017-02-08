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Титулованный немецкий футболист Лам завершит карьеру в конце сезона

8 февраля в 12:56

Защитник "Баварии" принял решение летом прекратить выступления на профессиональном уровне.

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Филипп Лам не останется в "Баварии"
eurosport.ru
Капитан мюнхенской "Баварии" и экс-игрок сборной Германии Филипп Лам принял решение завершить карьеру футболиста после окончания текущего сезона. Об этом игрок заявил в комментарии Bild.

По словам Лама, он не намерен становиться спортивным директором "Баварии". При этом планами на будущее 33-летний футболист не поделился.

Филипп Лам провел за "Баварию" 501 матч, завоевав 7 титулов чемпиона Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, выиграл Лигу чемпионов сезона 2012/13, Сумеркубок УЕФА-2014, а также клубный чемпионат мира-2014.

В составе сборной Германии Лам провел 113 матчей и завершил международную карьеру в 2014-м году. В активе защитника титул чемпиона мира 2014 года.

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Напомним, ранее о своем решении завершить карьеру объявил бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард.

По материалам: Bild.de
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Тэги Лам футбол Бавария Германия
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