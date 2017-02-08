Титулованный немецкий футболист Лам завершит карьеру в конце сезона

Защитник "Баварии" принял решение летом прекратить выступления на профессиональном уровне.
По словам Лама, он не намерен становиться спортивным директором "Баварии". При этом планами на будущее 33-летний футболист не поделился.
Филипп Лам провел за "Баварию" 501 матч, завоевав 7 титулов чемпиона Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, выиграл Лигу чемпионов сезона 2012/13, Сумеркубок УЕФА-2014, а также клубный чемпионат мира-2014.
В составе сборной Германии Лам провел 113 матчей и завершил международную карьеру в 2014-м году. В активе защитника титул чемпиона мира 2014 года.
Напомним, ранее о своем решении завершить карьеру объявил бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард.Bild.de