Тимощук согласился стать тренером "Зенита" - СМИ

Украинец войдет в тренерский штаб российского клуба.

Тимощук принял решение завершить карьеру игрока sports.ru

Бывший полузащитник сборной Украинысогласился пополнить тренерский штаб Мирчи Луческу в российском "Зените". Об этом сообщило "Федеральное агентство новостей".

Тимощук заключил соглашение на полтора года и отправился с "Зенитом" на первый тренировочный сбор команды в Дубай.

Ранее 37-летний игрок выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат". Таким образом, футболист принял решение завершить игровую карьеру.

Напомним, в августе Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины, за которую провел 144 матча (рекорд Украины) и забил 4 гола.