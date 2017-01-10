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Тимощук согласился стать тренером "Зенита" - СМИ

10 января в 23:54

Украинец войдет в тренерский штаб российского клуба.

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Тимощук принял решение завершить карьеру игрока
sports.ru
Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук согласился пополнить тренерский штаб Мирчи Луческу в российском "Зените". Об этом сообщило "Федеральное агентство новостей".

Тимощук заключил соглашение на полтора года и отправился с "Зенитом" на первый тренировочный сбор команды в Дубай.

Ранее 37-летний игрок выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат". Таким образом, футболист принял решение завершить игровую карьеру.

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Напомним, в августе Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины, за которую провел 144 матча (рекорд Украины) и забил 4 гола.

riafan.ru
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Тэги Тимощук Кайрат Зенит Луческу футбол
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