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Тимощук официально завершил карьеру футболиста

10 февраля в 17:13

Знаменитый украинский футболист больше не будет выступать на профессиональном уровне.

Тимощук сборная
Тимощук может стать тренером
ФФУ
Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук объявил о своем решении завершить профессиональную карьеру.

"Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы. На данный момент больше предложений о тренерской работе", - сказал Тимощук в эфире телеканала "Футбол 1".

37-летний игрок выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат".

На счету полузащитника титулы победителя Лиги чемпионов (2012/13), обладателя Кубка Уефа (2007/08), чемпиона Украины (2001/02, 2004/05, 2005/06), Кубка Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04), чемпиона России (2007, 2014/15), чемпиона Германии (2009/10, 2012/13), обладателя Кубка Германии (2009/10, 2012/13), а также победителя Кубка Казахстана-2015.

В составе сборной Украины футболист провел 144 матча и забил 4 гола.

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Напомним, ранее Тимощук дебютировал в любительском футболе России.

По материалам: Футбол 1
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Тэги Тимощук футбол Кайрат Бавария Шахтер
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