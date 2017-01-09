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Тимощук может стать помощником Луческу в "Зените"

9 января в 15:43

Украинский футболист может вернуться в Санкт-Петербург.

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Тимощук может стать тренером в российском клубе
XSport.ua
Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук может пополнить тренерский штаб Мирчи Луческу в российском "Зените". Об этом сообщил портал Sportsdaily.

"Зенит" предложил украинцу контракт на полтора года, но Тимощук хочет добиться подписания более долгосрочного соглашения, или включения опции продления сотрудничества.

Ранее 37-летний игрок выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию", а последней командой ветерана был казахстанский "Кайрат". В настоящий момент Тимощук находится в статусе свободного агента и рассматривает вариант продолжения карьеры футболиста.

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Напомним, в августе Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины, за которую провел 144 матча (рекорд Украины) и забил 4 гола.

Sportsdaily.ru
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Тэги Тимощук Зенит футбол Луческу
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