Тайсон Фьюри решил возобновить карьеру

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Британский супертяжеловес пообещал болельщикам, что появится на ринге.

Фьюри готов снова выйти на ринг Sky Sports

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе(25-0, 18 КО) в следующем году вернется на ринг. Об этом британец сообщил на своей странице в Twitter.

"Возвращаюсь, чтобы порвать весь супертяжелый дивизион очень скоро", - написал боксер, добавив, что его промоутер Фрэнк Уоррен будет организовывать ему бои каждый месяц.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя, а позже оставил свои пояса вакантными.

В настоящий момент боксерская лицензия Фьюри приостановлена, но боец сможет вернуться в рейтинг WBA и проводить бои под эгидой организации уже с февраля следующего года.

Пояс WBA Super, которым владел Фьюри, может быть разыгран в бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа, если боксеры договорятся о встрече.