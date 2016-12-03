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Тайсон Фьюри решил возобновить карьеру

3 декабря в 17:07

Британский супертяжеловес пообещал болельщикам, что появится на ринге.

Фьюри
Фьюри готов снова выйти на ринг
Sky Sports
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) в следующем году вернется на ринг. Об этом британец сообщил на своей странице в Twitter.

"Возвращаюсь, чтобы порвать весь супертяжелый дивизион очень скоро", - написал боксер, добавив, что его промоутер Фрэнк Уоррен будет организовывать ему бои каждый месяц.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя, а позже оставил свои пояса вакантными.

В настоящий момент боксерская лицензия Фьюри приостановлена, но боец сможет вернуться в рейтинг WBA и проводить бои под эгидой организации уже с февраля следующего года.

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Пояс WBA Super, которым владел Фьюри, может быть разыгран в бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа, если боксеры договорятся о встрече.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Фьюри бокс бой Кличко
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