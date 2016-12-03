Тайсон Фьюри решил возобновить карьеру

Британский супертяжеловес пообещал болельщикам, что появится на ринге.
"Возвращаюсь, чтобы порвать весь супертяжелый дивизион очень скоро", - написал боксер, добавив, что его промоутер Фрэнк Уоррен будет организовывать ему бои каждый месяц.
Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя, а позже оставил свои пояса вакантными.
В настоящий момент боксерская лицензия Фьюри приостановлена, но боец сможет вернуться в рейтинг WBA и проводить бои под эгидой организации уже с февраля следующего года.
Пояс WBA Super, которым владел Фьюри, может быть разыгран в бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа, если боксеры договорятся о встрече.ZN.UA