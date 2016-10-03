Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры – The Independent

Издание пишет, что теперь, возможно, Кличко получит свои пояса назад и без боя.

Фьюри объявил о завершении карьеры боксера, назвав спорт "самым печальным занятием". Sky Sports

Боксерна своей странице в Twitter сообщил, что он уходит из бокса и назвал спорт "самым печальным занятием, в котором только доводилось участвовать".

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на официальную страницу боксера, напоминая, что он уже второй раз отложил бой-реванш с Владимиром Кличко после того, как его признали "непригодным для этого по медицинским причинам". К такому выводу пришли врачи после того, как результаты теста Фьюри на кокаин оказались положительными.

"Существуют спекуляции, что Фьюри лишат всех титулов из-за его неспособности их защитить в течение года. Поэтому теперь, похоже, он отречется от них добровольно после поворотного момента в его карьере", - говорится в статье.

Напомним, что недавно менеджер Кличко назвал Фьюри "самым недостойным чемпионом в истории". Ранее команда Тайсона Фьюри заявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблемы британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение боя.

Кроме того, немецкие СМИ сообщили, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря. Кто будет соперником украинца - неизвестно, но называлась кандидатура чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа. Добавим, что следующий бой Джошуа запланирован на 26 ноября. Соперник британского чемпиона еще не определен.