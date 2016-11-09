Свитолина заработала рекордную в карьере сумму призовых

За год украинка выиграла на турнирах 1,678 миллиона долларов.

Свитолина - лидер по призовым среди украинских теннисистов btu.org.ua Элина Свитолина установила карьерный рекорд по сумме призовых, заработанных за один сезон. В 2016 году украинка сумела заработать на турнирах 1,678 миллиона долларов.

Также этот результат является рекордным для всех украинских теннисистов в этом году. Общая сумма призовых Свитолиной за карьеру достигла 4,112 миллиона долларов.

В женском туре Катерине Бондаренко за год удалось заработать 628 тысяч долларов, Лесе Цуренко - 555 тысяч, а Катерине Козловой - 185 тысяч.

У мужчин Александр Долгополов заработал 582 тысячи долларов, Илья Марченко - 551 тысячу, а Сергей Стаховский - 365 тысяч. Читайте также: Свитолина потерпела поражение в финале WTA Elite Trophy

Напомним, Свитолина по итогам года установила новое достижение украинского тенниса. Она стала первой украинкой, которой удалось закончить год в топ-15 рейтинга WTA.