Свитолина вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

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Еще одна украинка Даяна Ястремская зачехлила ракетку.

Свитолина находится в шаге от финала twitter.com

Лучшая теннисистка Украиныодержала четвертую победу подряд на грунте и вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле.

Свитолина легко разобралась с румынкой Сораной Кырстей в двух сетах и впервые выступит в полуфинале турецкого первенства, где ее ждет Яна Чепелова, которая остановила еще одну украинку - 16-летнюю Даяну Ястремскую.

1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, 1) - Сорана Кырстя (Румыния, 5) - 6:4, 6:4

Яна Чепелова (Словакия) - Даяна Ястремская (Украина) - 2:6, 7:6 (4), 6:4

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.