Свитолина вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Еще одна украинка Даяна Ястремская зачехлила ракетку.
Свитолина легко разобралась с румынкой Сораной Кырстей в двух сетах и впервые выступит в полуфинале турецкого первенства, где ее ждет Яна Чепелова, которая остановила еще одну украинку - 16-летнюю Даяну Ястремскую.
1/4 финала
Элина Свитолина (Украина, 1) - Сорана Кырстя (Румыния, 5) - 6:4, 6:4
Яна Чепелова (Словакия) - Даяна Ястремская (Украина) - 2:6, 7:6 (4), 6:4
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.ZN.UA