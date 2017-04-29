Топ Новости
<
>

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

29 апреля в 00:21

Еще одна украинка Даяна Ястремская зачехлила ракетку.

123
Свитолина находится в шаге от финала
twitter.com
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала четвертую победу подряд на грунте и вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле.

Свитолина легко разобралась с румынкой Сораной Кырстей в двух сетах и впервые выступит в полуфинале турецкого первенства, где ее ждет Яна Чепелова, которая остановила еще одну украинку - 16-летнюю Даяну Ястремскую.

1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, 1) - Сорана Кырстя (Румыния, 5) - 6:4, 6:4

Яна Чепелова (Словакия) - Даяна Ястремская (Украина) - 2:6, 7:6 (4), 6:4

Читайте также: 16-летняя украинка вышла в четвертьфинал турнира WTA

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Свитолина теннис Ястремская
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...