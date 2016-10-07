Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине

Украинская теннисистка находится в двух шагах от титула.
Украинка на своем пути сумела обыграть трех немок кряду, в том числе первую ракетку мира Анжелик Кербер, став одной из фавориток китайского первенства. При этом в текущем сезоне Гаврилова трижды побеждала Свитолину - в финале Кубка Хопмана, Мадриде и Цинциннати.
Первый сет прошел в упорной борьбе, а украинке удалось дожать неуступчивую соперницу лишь на тай-брейке. Во второй партии Гаврилова явно перестала верить в свой успех, в результате чего начала часто ошибаться. Свитолина без проблем довела дело до итоговой победы - 7:6 (3), 6:1.
За выход в финал Свитолина поборется с сильнейшей из противостояния Агнешки Радваньской и Ярославы Шведовой.
Тем временем Илья Марченко зачехлил ракетку на стадии второго раунда турнира в Монсе, уступив французу Венсану Мийо - 6:2, 2:6, 6:7 (0).ZN.UA