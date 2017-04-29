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Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле

29 апреля в 19:43

Украинка обыграла словацкую теннисистку.

Свитолина
Свитолина поборется за третий титул в сезоне
vk.com
Первая ракетка Украины Элина Свитолина отдала всего пять геймов словачке Яне Чепеловой в полуфинале турецкого 250-тысячника.

Украинка не испытала никаких проблем в полуфинале турнира в Стамбуле, обыграв Яну Чепелову со счетом – 6:2, 6:3.

1/2 финала

Элина Свитолина (Украина, 1) - Яна Чепелова (Словакия) - 6:2, 6:3

В финале турнира Свитолина сыграет против победительницы противостояния между румынкой Ириной-Камелией Бегу и бельгийкой Элизе Мертенс, которая, по ходу турнира выбила украинку Катерину Козлову.

Отметим, что этот финал станет уже третьим для Свитолиной в текущем сезоне. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе и Дубае.

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Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина Украина теннис
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