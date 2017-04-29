Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле

Украинка обыграла словацкую теннисистку.
Украинка не испытала никаких проблем в полуфинале турнира в Стамбуле, обыграв Яну Чепелову со счетом – 6:2, 6:3.
1/2 финала
Элина Свитолина (Украина, 1) - Яна Чепелова (Словакия) - 6:2, 6:3
В финале турнира Свитолина сыграет против победительницы противостояния между румынкой Ириной-Камелией Бегу и бельгийкой Элизе Мертенс, которая, по ходу турнира выбила украинку Катерину Козлову.
Отметим, что этот финал станет уже третьим для Свитолиной в текущем сезоне. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе и Дубае.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.ZN.UA