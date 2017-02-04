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Свитолина вышла в финал Taiwan Open

4 февраля в 14:00

Украинская теннисистка добыла очередную победу.

Свитолина
В финале Свитолина сыграет против китаянки Пэн Шуай
btu.org.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал 250-тысячника в Тайбэе.

В битве за путевку в финал соревнований украинская теннисистка победила представительницу Нидерландов Мэнди Минеллу – 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 8 минут, за которые Свитолина записала в актив 7 эйсов и 4 брейка, допустив при этом 2 двойных ошибки. Минелла, в свою очередь, 3 раза подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 1 из 4 брейк-поинтов.

В финале турнира с призовым фондом 250 тысяч Свитолина, посеянная под 1-м номером, сыграет с 31-летней китаянкой Пэн Шуай, которая на данный момент является 71-й ракеткой мира.

Ранее Элина Свитолина покинула одиночный разряд турнира "Большого шлема" в Мельбурне, уступив в третьем раунде россиянке Анастасии Павлюченковой.

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Напомним, в обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила 13-ю строчку.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина Украина теннис
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