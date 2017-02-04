Свитолина вышла в финал Taiwan Open

Украинская теннисистка добыла очередную победу.
В битве за путевку в финал соревнований украинская теннисистка победила представительницу Нидерландов Мэнди Минеллу – 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 8 минут, за которые Свитолина записала в актив 7 эйсов и 4 брейка, допустив при этом 2 двойных ошибки. Минелла, в свою очередь, 3 раза подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 1 из 4 брейк-поинтов.
В финале турнира с призовым фондом 250 тысяч Свитолина, посеянная под 1-м номером, сыграет с 31-летней китаянкой Пэн Шуай, которая на данный момент является 71-й ракеткой мира.
Ранее Элина Свитолина покинула одиночный разряд турнира "Большого шлема" в Мельбурне, уступив в третьем раунде россиянке Анастасии Павлюченковой.
Напомним, в обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила 13-ю строчку.ZN.UA