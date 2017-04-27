Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Лучшая теннисистка Украины выиграла второй матч на турнире.

Свитолина без проблем прошла соперницу из Румынии twitter.com

Украинкаодержала победу во втором круге турнира в Стамбуле, где ее соперницей была румынка Александра Каданцу.

Свитолина получила первый номер при посеве и подтвердила статус фаворитки, компенсируя свои ошибки высоким уровнем мастерства. Украинка лучше смотрелась в длительных розыгрышах и контролировала ситуацию, в результате чего оформила победу в двух сетах.

Это уже второй в карьере Свитолиной выход в четвертьфинал стамбульского турнира. Следующей соперницей одесситки станет еще одна румынка - пятая ракетка соревнований Сорана Кырстя.

2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 1) - Александра Каданцу (Румыния) - 6:3, 6:3

Напомним, ранее четвертьфиналисткой турнира в Стамбуле стала 16-летняя украинка Даяна Ястремская.