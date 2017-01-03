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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

3 января в 11:44

Украинская теннисистка обыграла уже вторую соперницу в Австралии.

Свитолина
Свитолина одержала вторую победу на старте сезона
Facebook/Elina Svitolina
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором раунде турнира в Брисбене, обыграв в трех сетах американку Шелби Роджерc: 7:5, 2:6, 7:5.

Поединок длился 2 часа и 20 минут, а украинка действовала в контратакующем стиле и сумела воспользоваться большим количеством ошибок соперницы. Это второй выход в четвертьфинал Брисбена в карьере Свитолиной, которая на этой стадии сразится с победительницей дуэли первой ракетки мира Анжелик Кербер и 20-летней австралийкой Эшли Барти.

Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.

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Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина WTA теннис турнир Брисбен
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