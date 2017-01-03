Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка обыграла уже вторую соперницу в Австралии.

Свитолина одержала вторую победу на старте сезона Facebook/Elina Svitolina

Первая ракетка Украиныодержала победу во втором раунде турнира в Брисбене, обыграв в трех сетах американку Шелби Роджерc: 7:5, 2:6, 7:5.

Поединок длился 2 часа и 20 минут, а украинка действовала в контратакующем стиле и сумела воспользоваться большим количеством ошибок соперницы. Это второй выход в четвертьфинал Брисбена в карьере Свитолиной, которая на этой стадии сразится с победительницей дуэли первой ракетки мира Анжелик Кербер и 20-летней австралийкой Эшли Барти.

Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.

Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.