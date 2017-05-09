Свитолина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Леся Цуренко обосновалась на 42-й строчке, Катерина Бондаренко − на 91-й.

Свитолина поднялась на две позиции twitter.com

Первая ракетка Украиныпо итогам недели вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

Украинка поднялась на две позиции и таким образом, Элина повторила свой личный рекорд, который также является и национальным.

При этом отметим, что на следующей неделе украинка рискует покинуть топ-10, так как неудачно стартовала на турнире WTA в Мадриде, уступив в первом же раунде Чжэн Сайсай.

Еще одна украинка Леся Цуренко с 44-й строчки поднялась на 42-ю. К слову, Цуренко также завершила борьбу на турнире в Мадриде после первого круга, уступив второй сеянной Каролине Плишковой.

По сравнению с прошлой неделей немного прибавила Катерина Бондаренко, которая с 94-го места поднялась на 91-е.

Отметим, что Серена Уильямс, взявшая паузу в карьере из-за беременности, пока сохраняет первое место. Однако уже на следующей неделе она потеряет 900 очков за прошлогоднюю победу на турнире в Риме и уступит звание первой ракетки мира Анжелик Кербер.

Третье место сохранила чешка Каролина Плишкова, а вот на четвертое место поднялась испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.