Свитолина узнала соперниц по WTA Elite Trophy

Украинка на групповом этапе встретится с российской и нидерландской теннисистками.
Результаты жеребьевки
"Группа камелий": Тимеа Бачински (Швейцария), Чжан Шуай (Китай), Карла Суарес Наварро (Испания, 2)
"Группа пионов": Барбора Стрыцова (Чехия), Роберта Винчи (Италия), Петра Квитова (Чехия, 3)
"Группа роз": Елена Веснина (Россия), Кики Бертенс (Нидерланды), Элина Свитолина (Украина, 4)
"Группа азалий": Саманта Стосур (Австралия), Каролин Гарсия (Франция), Йоханна Конта (Великобритания, 1),
По итогам группового турнира в полуфинал выйдут победители каждой группы. Свитолина свой первый матч проведет завтра, 1 ноября, против Кики Бертенс.
В прошлом году Свитолина, напомним, вышла в полуфинал WTA Elite Trophy, где проиграла Каролине Плишковой.
Добавим, что на этой неделе Свитолина удержала свое четырнадцатое место в рейтинге WTA.ZN.UA