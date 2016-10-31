Свитолина узнала соперниц по WTA Elite Trophy

Украинка на групповом этапе встретится с российской и нидерландской теннисистками.

Свитолина удержала 14-е место в рейтинге WTA sapronov-tennis.org

Состоялась жеребьевка WTA Elite Trophy - второго по значимости Итогового турнира, который пройдет в китайском Чжухае. По ее итогам украинка Элина Свитолина на групповом этапе сыграет с россиянкой Еленой Весниной и нидерландкой Кики Бертенс.

Результаты жеребьевки

"Группа камелий": Тимеа Бачински (Швейцария), Чжан Шуай (Китай), Карла Суарес Наварро (Испания, 2)



"Группа пионов": Барбора Стрыцова (Чехия), Роберта Винчи (Италия), Петра Квитова (Чехия, 3)

"Группа роз": Елена Веснина (Россия), Кики Бертенс (Нидерланды), Элина Свитолина (Украина, 4)

"Группа азалий": Саманта Стосур (Австралия), Каролин Гарсия (Франция), Йоханна Конта (Великобритания, 1),

По итогам группового турнира в полуфинал выйдут победители каждой группы. Свитолина свой первый матч проведет завтра, 1 ноября, против Кики Бертенс.

В прошлом году Свитолина, напомним, вышла в полуфинал WTA Elite Trophy, где проиграла Каролине Плишковой. Читайте также: Цибулкова обыграла Кербер в финале Итогового турнира WTA

Добавим, что на этой неделе Свитолина удержала свое четырнадцатое место в рейтинге WTA.