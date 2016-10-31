Топ Новости
<
>

Свитолина узнала соперниц по WTA Elite Trophy

31 октября в 13:38

Украинка на групповом этапе встретится с российской и нидерландской теннисистками.

Элина Свитолина, теннис
Свитолина удержала 14-е место в рейтинге WTA
sapronov-tennis.org
Состоялась жеребьевка WTA Elite Trophy - второго по значимости Итогового турнира, который пройдет в китайском Чжухае. По ее итогам украинка Элина Свитолина на групповом этапе сыграет с россиянкой Еленой Весниной и нидерландкой Кики Бертенс.

Результаты жеребьевки

"Группа камелий": Тимеа Бачински (Швейцария), Чжан Шуай (Китай), Карла Суарес Наварро (Испания, 2)

"Группа пионов"Барбора Стрыцова (Чехия), Роберта Винчи (Италия), Петра Квитова (Чехия, 3)

"Группа роз"Елена Веснина (Россия), Кики Бертенс (Нидерланды), Элина Свитолина (Украина, 4)

"Группа азалий"Саманта Стосур (Австралия), Каролин Гарсия (Франция), Йоханна Конта (Великобритания, 1),

По итогам группового турнира в полуфинал выйдут победители каждой группы. Свитолина свой первый матч проведет завтра, 1 ноября, против Кики Бертенс.

В прошлом году Свитолина, напомним, вышла в полуфинал WTA Elite Trophy, где проиграла Каролине Плишковой.

Читайте также: Цибулкова обыграла Кербер в финале Итогового турнира WTA

Добавим, что на этой неделе Свитолина удержала свое четырнадцатое место в рейтинге WTA.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Свитолина теннис Веснина Бертенс WTA
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.50
EUR 27.85
Последние новости