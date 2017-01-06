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Свитолина уступила Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене

6 января в 15:22

Украинская теннисистка завершила свои выступления на австралийском турнире.

Свитолина
Свитолина проиграла шестой ракетке мира
twitter.com
14-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в 1/2 финала турнира серии Premier в Брисбене встретилась с шестой ракеткой мира из Чехии Каролин Плишковой и уступила в двух сетах – 2:6, 4:6.

По ходу турнира украинка обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг (6:3, 6:3), выиграла непростой матч у американки Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5), а также оказалась сильнее первой ракетки мира Анжелик Кербер (6:4, 3:6, 6:3). Эти успехи позволили Элине обновить национальный рекорд в рейтинге WTA.

Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.

Отметим, что у мужчин лучший теннисист Украины Александр Долгополов потерпел поражение в своем первом матче сезона на турнире в Брисбене, уступив Рафаэлю Надалю 3:6, 3:6.

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Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Свитолина теннис
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