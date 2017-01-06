Свитолина уступила Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене

Украинская теннисистка завершила свои выступления на австралийском турнире.
По ходу турнира украинка обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг (6:3, 6:3), выиграла непростой матч у американки Шелби Роджерс (7:5, 2:6, 7:5), а также оказалась сильнее первой ракетки мира Анжелик Кербер (6:4, 3:6, 6:3). Эти успехи позволили Элине обновить национальный рекорд в рейтинге WTA.
Ранее Брисбен покинула еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко, которой не удалось переиграть итальянку Роберту Винчи.
Отметим, что у мужчин лучший теннисист Украины Александр Долгополов потерпел поражение в своем первом матче сезона на турнире в Брисбене, уступив Рафаэлю Надалю 3:6, 3:6.
Напомним, по итогам прошлого сезона Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которой удалось завершить год в топ-15 рейтинга WTA.ZN.UA