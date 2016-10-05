Свитолина сыграет с первой ракеткой мира в Пекине

Украинские теннисисты успешно выступают на очередных турнирах сезона.

Свитолина вышла на главную фаворитку турнира btu.org.ua

Украинская теннисисткавышла в третий раунд турнира China Open (призовой фонд - 5,424,394 долларов), который проходит в Пекине, Китай.

Соперницей первой ракетки Украины была Сабин Лисицки из Германии. На старте встречи немка сумела выйти вперед, но не удержала преимущество, а в седьмом гейме Свитолина реализовала брейкпоинт и повела в счете. Во второй партии украинка сразу завладела преимуществом - 4:1. В итоге Свитолина дважды подавала на победу и использовала три матчбола, чтобы пройти в следующий этап - 6:4, 6:4.

Следующей соперницей украинки будет первая ракетка мира Анжелик Кербер, которая также представляет Германию.

Илья Марченко успешно стартовал на турнире категории Челленджер в Монсе (призовой фонд - 106,500 евро), Бельгия. Украинец, получивший первый номер посева, одолел Дениса Истомина из Узбекистана в двух сетах - 7:6 (7), 6:3. Следующим соперником Марченко будет француз Венсан Мийо.

Свитолина занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге WTA, а Марченко расположился на 49-й позиции в рейтинге АТР.