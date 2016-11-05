Свитолина стала финалисткой WTA Elite Trophy

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Украинская теннисистка находится в шаге от победы на турнире в Чжухае.

Свитолина в шаге от титула в Чжухае btu.org.ua

пробилась в финал WTA Elite Trophy, который является "малым" Итоговым турниром WTA. В полуфинальном поединке украинка обыграла первую ракеку турнира Йоханну Конту из Великобритании.

Поединок длился три сета - в первом Конта уверенно вышла вперед, но во втором Свитолина сумела перехватить преимущество и сравнять счет. В решающей партии сильнее была также украинка. Итоговый результат в пользу Свитолиной - 2:6, 6:1, 6:4.

В финале украинка сразится за титул с чешкой Петрой Квитовой, которая разобралась с китаянкой Чжан Шуай. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Свитолина вышла в полуфинал WTA Elite Trophy, где проиграла Каролине Плишковой, поэтому сейчас ей удалось улучшить прошлогодний результат.

В четвертьфинале Свитолина, напомним, обыграла россиянку Елену Веснину.