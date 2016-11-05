Свитолина стала финалисткой WTA Elite Trophy

Украинская теннисистка находится в шаге от победы на турнире в Чжухае.
Поединок длился три сета - в первом Конта уверенно вышла вперед, но во втором Свитолина сумела перехватить преимущество и сравнять счет. В решающей партии сильнее была также украинка. Итоговый результат в пользу Свитолиной - 2:6, 6:1, 6:4.
В финале украинка сразится за титул с чешкой Петрой Квитовой, которая разобралась с китаянкой Чжан Шуай. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Свитолина вышла в полуфинал WTA Elite Trophy, где проиграла Каролине Плишковой, поэтому сейчас ей удалось улучшить прошлогодний результат.
В четвертьфинале Свитолина, напомним, обыграла россиянку Елену Веснину.ZN.UA