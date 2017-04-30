Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Стамбуле

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Украинка выиграла решающий поединок турецкого турнира.

Свитолина легко победила в финале btu.org.ua

Сегодня, 30 апреля, состоялся финальный матч турецкого 250-тысячника в Стамбуле, в котором встречались украинкаи Элис Мертенс из Бельгии.

Воспитанница харьковской школы тенниса не испытала никаких проблем в решающем матче и одержала победу в двух сетах - 6:2, 6:4.

"Для Элис это был отличный турнир, я ее поздравляю, впереди у нее еще много таких турниров. Спасибо моей команде за работу и за все, что вы делаете для меня изо дня в день. Турецкий теннис совершенствуется, из года в год турнир становится все лучше и лучше. Также спасибо всем болельщикам за ваши сообщения и поддержку. Надеюсь, в следующем году я смогу вернуться сюда и защитить свой титул", - сказала Свитолина после матча.

Отметим, что этот титул стал уже третьим для Элины в текущем сезоне. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе и Дубае.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.