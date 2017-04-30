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Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Стамбуле

30 апреля в 19:23

Украинка выиграла решающий поединок турецкого турнира.

Cвитолина
Свитолина легко победила в финале
btu.org.ua
Сегодня, 30 апреля, состоялся финальный матч турецкого 250-тысячника в Стамбуле, в котором встречались украинка Элина Свитолина и Элис Мертенс из Бельгии.

Воспитанница харьковской школы тенниса не испытала никаких проблем в решающем матче и одержала победу в двух сетах - 6:2, 6:4.

"Для Элис это был отличный турнир, я ее поздравляю, впереди у нее еще много таких турниров. Спасибо моей команде за работу и за все, что вы делаете для меня изо дня в день. Турецкий теннис совершенствуется, из года в год турнир становится все лучше и лучше. Также спасибо всем болельщикам за ваши сообщения и поддержку. Надеюсь, в следующем году я смогу вернуться сюда и защитить свой титул", - сказала Свитолина после матча.

Отметим, что этот титул стал уже третьим для Элины в текущем сезоне. В 2017 году украинка побеждала на турнирах в Тайбэе и Дубае.

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Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по теннису уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Свитолина теннис Стамбул
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