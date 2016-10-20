Украинка в третий раз за месяц будет бороться за выход в финал.

Свитолина вышла в полуфинал btu.org.ua Элина Свитолина пробилась в полуфинал Кубка Кремля. В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх.

Для победы над хорваткой Свитолиной понадобился один час. Украинка отдала сопернице по гейму в каждой партии - 6:1, 6:1.

В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия, 1) - Тимеа Бабош (Венгрия, 9). Отметим, что Кузнецова является действующей победительницей турнира.

Для Свитолиной этот выход в полуфинал стал третьим за месяц. Ранее Элина играла в 1/2 на турнирах в Токио и Пекине и не сумела пробиться в финал.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Кремля Свитолина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.