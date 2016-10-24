Украинская теннисистка вновь стала четырнадцатой ракеткой мира.

Свитолина повторила рекорд Украины Facebook/НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

Первая ракетка Украины Элина Свитолина повторила личный рекорд в рейтинге WTA. Украинка поднялась на 14-е место в мировой классификации.

Впервые добраться до 14-й строчки Свитолиной удалось в марте этого года. Этот результат, напомним, является лучшим в истории женского тенниса Украины.

Леся Цуренко в рейтинге WTA потеряла десять позиций и на этой неделе занимает 59-е место. Катерина Бондаренко - 71-я, а Катерина Козлова - 92-я.

В рейтинге ATP Александр Долгополов опустился на 62-е место, Илья Марченко - на 66-е, а Сергей Стаховский - на 128-е.

Напомним, на прошлой неделе Свитолина добралась до полуфинала на Кубке Кремля, где проиграла россиянке Светлане Кузнецовой.