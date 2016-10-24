Свитолина повторила личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка вновь стала четырнадцатой ракеткой мира.
Впервые добраться до 14-й строчки Свитолиной удалось в марте этого года. Этот результат, напомним, является лучшим в истории женского тенниса Украины.
Леся Цуренко в рейтинге WTA потеряла десять позиций и на этой неделе занимает 59-е место. Катерина Бондаренко - 71-я, а Катерина Козлова - 92-я.
В рейтинге ATP Александр Долгополов опустился на 62-е место, Илья Марченко - на 66-е, а Сергей Стаховский - на 128-е.
Напомним, на прошлой неделе Свитолина добралась до полуфинала на Кубке Кремля, где проиграла россиянке Светлане Кузнецовой.ZN.UA