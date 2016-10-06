Свитолина обыграла первую ракетку мира в Пекине

Украинская теннисистка сенсационно справилась с лидером рейтинга WTA Анжелик Кербер.

Свитолина выбила из борьбы фаворитку btu.org.ua

Украинская теннисисткавышла в четвертьфинал турнира China Open (призовой фонд - 5,424,394 долларов), который проходит в Пекине, Китай. В третьем раунде Свитолина неожиданно обыграла немку Анжелик Кербер, которая является первой ракеткой мира.

Поединок завершился победой украинки в двух сетах - 6:3, 7:5. Во второй партии лишь на третьем матчболе Кербер допустила ошибку, которая принесла Свитолиной успех.

"Это замечательный день. Старалась играть каждый мяч и просто попытаться выиграть. Когда Кербер отыграла два матчбола, я старалась думать, что делать дальше. Просто пыталсь оставаться сфокусированной, но и нервничала", - сказала после матча Свитолина.

Это уже второй столь громкий успех Свитолиной в текущем сезоне. На Олимпиаде в Рио Элина была сильнее американки Серены Уильямс, которая тогда также была первым номером планеты.

Следующей соперницей украинки будет россиянка Дарья Гаврилова, которая представляет Австралию.

Стоит отметить, что Свитолина занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге WTA.