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Свитолина не хочет "привязывать теннисный турнир Кубок Кремля к политике"

17 октября в 19:14

Теннисистка считает, что 97% украинцев не понимают, что происходит на востоке страны.

Свитолина
Свитолина выступит на турнире в Москве
btu.org.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая примет участие в Кубке Кремля, заявила, что не хочет смешивать спорт и политику, а также поделилась мнением о ситуации на востоке страны.

"Турнир в Москве считается престижным, это все-таки премьер-уровень. Последние три года не получалось приезжать. Иногда это было из-за ситуации в стране. Но не хочется привязывать этот турнир к политике", - отметила теннисистка.

"Очень обидно, что все равно еще в Донецке происходят какие-то военные действия. В принципе 97% людей в Украине не понимают, почему это происходит, нам никто об этом не рассказывает. Источники в медиа с одной стороны говорят одно, с другой стороны - другое, никто не знает, что именно там. Мне очень тяжело об этом говорить. Я в шоке, что все еще продолжается. В Киеве все живут, и ничего, а в Донецке все в полном ужасе, потому что идет стрельба", - также сказала Свитолина.

Отметим, что Кубок Кремля пройдет в Москве с 17 по 23 октября.

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Напомним, Свитолина занимает 15-е место в рейтинге WTA. По ходу нынешнего сезона ей удалось обыграть двух первых ракеток мира.

По материалам: rsport.ru
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Тэги Свитолина теннис Кубок Кремля
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