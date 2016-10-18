Свитолина квалифицировалась на турнир WTA Elite Trophy

Украинская теннисистка гарантировала себе путевку на престижный заключительный турнир сезона.
Стоит отметить, что эти соревнования являются альтернативой Итоговому турниру. На них выступят 12 теннисисток - одна из них по специальному приглашению, а еще 11 - следующих в рейтинге вслед за топ-8 - участницами Итогового первенства WTA. Призовой фонд соревнований составит 2,210,000 долларов.
В настоящий момент Свитолина является 15-й ракеткой мира и уже не покинет пределы топ-19, поэтому точно сыграет в Чжухае.
Напомним, Свитолиной удалось в течение одного года обыграть двух первых ракеток мира. Украинка стала первой с 2010 года представительницей женского Тура, которой покорилось это достижение.
Впереди украинку ждет выступление на российском Кубке Кремля.ZN.UA