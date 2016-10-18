Свитолина квалифицировалась на турнир WTA Elite Trophy

Украинская теннисистка гарантировала себе путевку на престижный заключительный турнир сезона.

Свитолина уже не покинет топ-20 в этом году btu.org.ua

Украинская теннисисткаквалифицировалась на турнир "2016 Huajin Securities WTA Elite Trophy Zhuhai", который пройдет в китайском Чжухае с 1 по 6 ноября.

Стоит отметить, что эти соревнования являются альтернативой Итоговому турниру. На них выступят 12 теннисисток - одна из них по специальному приглашению, а еще 11 - следующих в рейтинге вслед за топ-8 - участницами Итогового первенства WTA. Призовой фонд соревнований составит 2,210,000 долларов.

В настоящий момент Свитолина является 15-й ракеткой мира и уже не покинет пределы топ-19, поэтому точно сыграет в Чжухае.

Напомним, Свитолиной удалось в течение одного года обыграть двух первых ракеток мира. Украинка стала первой с 2010 года представительницей женского Тура, которой покорилось это достижение.

Впереди украинку ждет выступление на российском Кубке Кремля.