Свитолина и Цуренко успешно стартовали на турнирах в Японии и Китае

Бондаренко преодолеть стартовый раунд турнира в Японии не сумела.

Свитолина прошла дальше womenstennisblog.com

и Леся Цуренко успешно стартовали на турнирах в Японии и Китае. Украинские теннисистки преодолели первый раунд.

Свитолина на турнире WTA Premier в Токио обыграла американку Коко Вандевей - 6:3, 6:4. Во втором раунде украинка сыграет с Анастасией Павлюченковой (Россия), которая посеяна на турнире под №8.

Катерина Бондаренко преодолеть стартовый раунд в Токио не сумела. Она уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой - 6:7(3), 3:6.

Леся Цуренко в первом раунде турнира серии International в Гуанчжоу переиграла японку Юнри Намигату - 6:4, 6:1. Во втором раунде украинская теннисистка встретится с победительницей пары Кристиана Феррандо (Италия) - Нигина Абдураимова (Узбекистан). Читайте также: US Open: Свитолина не смогла пройти Квитову

Напомним, на US Open Цуренко впервые в карьере дошла до четвертого раунда, где проиграла Роберте Винчи.