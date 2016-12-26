Свитолина хочет стать лучшей теннисисткой в истории Украины и обойти Медведева

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами на будущее.

Свитолина стремится выйти в финал турнира Большого шлема twitter.com

Первая ракетка Украинынамерена в будущем стать лучшим игроком в истории украинского тенниса и превзойти достижение Андрея Медведева.

Именно Медведев является единственным представителем Украины, которому удалось сыграть в финале турнира Большого шлема. В 1999-м году теннисист сыграл в решающим поединке Ролан Гаррос, а его лучшим результатом в мировом рейтинге АТР было четвертое место.

"Сейчас моя цель - превзойти Андрея Медведева. Я работаю над этим. Есть много молодых девушек, играющих хорошо. Думаю, некоторым из нас нужно время.

Мои результаты показывают украинской молодежи, что каждый способен добиться успеха за счет усердной работы и небольшой доли удачи. Это показывает им, что все может произойти. Победа над Сереной Уильямс в четвертьфинале Олимпийских игр была особенной - я выиграла матч для своей страны. Я счастлива, что стала частью успехов Украины в спорте", - сказала Свитолина в комментарии The Courier Mail.

Свитолина по итогам года установила новое достижение украинского тенниса. Она стала первой украинкой, которой удалось закончить год в топ-15 рейтинга WTA.

Кроме того, теннисистка установила карьерный рекорд по сумме призовых, заработанных за один сезон. В 2016-м году турнирные успехи принесли Свитолиной 1,678 миллиона долларов.