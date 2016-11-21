Суркис в "Динамо" хочет "избавиться от балласта"

Президент киевского клуба анонсировал перемены в составе в зимнее межсезонье.

Суркис не уверен, что у "Динамо" будут громкие трансферы ФК Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что в зимнее межсезонье в киевском клубе произойдет обновление состава.

"Я думаю, уже весной нам нужно предстать другой командой. Надо избавиться от балласта. От людей более старшего возраста, которые на сегодняшний день получают зарплату и... Не буду сейчас называть фамилии. Они есть. Лучше те деньги, которые мы тратим на их большие зарплаты, мы дополнительно потратим на развитие детско-юношеской школы или на приобретение каких-то других футболистов.

Говорить о том, что будут громкие трансферы, я не могу. Но не потому что, как многие говорят, у "Динамо" закончились деньги. Но мы же получили 18 миллионов от продажи Драговича. Поверьте мне, если я бы мог купить одного-двух футболистов, я бы их купил, но если бы они хотели к нам идти. Те, кто согласен идти в "Динамо" - ниже уровня тех, кто уже у нас есть", - сказал Суркис в интервью программе "Профутбол".

"Главное, чтобы все, кто останется в "Динамо", понимали, что разговоры про отсутствие мотивации я вообще не воспринимаю. Конечно, все хотят играть в европейских чемпионатах, но для этого необходимо демонстрировать свои лучшие качества в этом чемпионате. Для того, чтобы скауты из сильнейших чемпионатов на них обратили внимание.

А если просто кто-то будет отказываться здесь играть, то не будет попадать в заявку. Такая судьба ждет этих футболистов. Не должно быть таких разговоров в клубе, в котором вовремя выплачиваются все зарплаты, премии, никто не пострадал от финансового кризиса", - также отметил президент "Динамо".

Напомним, ранее Суркис выразил недовольство отсутствием мотивации у игроков "Динамо".