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Суркис хотел продать "Динамо" - Ващук

29 ноября в 09:43

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассматривал вариант с продажей киевского клуба.

 

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Ващук знает всю подноготную "Динамо"
football.ua
Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук рассказал о том, что история с продажей киевского клуба тянется уже очень давно.

"Я знаю подноготную. Клуб собирались продавать. Это уже давно тянется. Вы же помните, что была куплена целая обойма игроков. Тогда деньги давал Фирташ".

"Сейчас "Динамо" неубедительно смотрится, потому что нет подбора хороших иностранцев. От них отказались, видимо, из-за финансовых проблем", - сообщил Ващук телеканалу "Футбол 1".

Последним новичком киевян, за которого клуб заплатил деньги, был опорный полузащитник сборной Белоруссии Никита Корзун, который пополнил команду Сергея Реброва в феврале. Остальных футболистов "Динамо" подписывало в статусе свободных агентов.

Отметим, что Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 2002-го года, а Владислав Ващук выступал в киевской команде с 1992 по 2003 и с 2005 по 2008 года.

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Напомним, ранее Суркис сказал, что у клуба нет возможности покупать дорогостоящих легионеров.

По материалам: Телеканал "Футбол 1"
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Тэги Динамо Суркис Ващук
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