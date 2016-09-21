Суркис доверяет Реброву и не боится провала

Президент "Динамо" порекомендовал главному тренеру активней заигрывать молодежь.

Суркис не будет увольнять Реброва ФК Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что полностью доверяет главному тренеру команды Сергею Реброву

"Реброву полностью доверяю и рекомендую активнее подключать молодежь. Пусть провал, но через два года будет боеспособная команда", - приводит слова Суркиса журналист "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.

Также президент "Динамо" обратился к игрокам команды: "Мой меседж нашим футболистам: если потеряли мотивацию - уступите место молодежи". Читайте также: "Эвертон" сделал предложение по Ярмоленко слишком поздно - Суркис

Напомним, "Динамо" потерпело три поражения в четырех последних матчах (от "Ворсклы", "Наполи" и "Зари"), а также сыграло вничью с "Шахтером". Ранее Ребров заявил, что не уйдет из "Динамо" по собственному желанию.