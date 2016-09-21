Суркис доверяет Реброву и не боится провала

Президент "Динамо" порекомендовал главному тренеру активней заигрывать молодежь.
"Реброву полностью доверяю и рекомендую активнее подключать молодежь. Пусть провал, но через два года будет боеспособная команда", - приводит слова Суркиса журналист "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.
Также президент "Динамо" обратился к игрокам команды: "Мой меседж нашим футболистам: если потеряли мотивацию - уступите место молодежи".
Напомним, "Динамо" потерпело три поражения в четырех последних матчах (от "Ворсклы", "Наполи" и "Зари"), а также сыграло вничью с "Шахтером". Ранее Ребров заявил, что не уйдет из "Динамо" по собственному желанию.twitter.com/dmytroilchenko