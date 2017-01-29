Суперлига: результаты 13 тура, турнирная таблица

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"Будивельник" и "Химик" одержали очередные победы.

"Будивельник" разгромил "Волыньбаскет" ФБУ

В рамках 13-го тура26, 27, 28 и 29 января состоялось девять матчей.

"Будивельник" и "Химик" одержали разгромные победы, а "Николаев" дома не сумел составить конкуренцию "Днепру".

Результаты матчей тура

"Черкасские Мавпы" - "Волыньбаскет" - 79:58 (25:9, 19:18, 15:12, 20:19)

"Кремень" – БИПА - 58:82 (19:18, 12:24. 14:14, 13:26)

"Кривбасс" - "Днепр" - 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)

"Николаев" – "Запорожье" - 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)

"Кремень" - "Химик" - 68:96 (18:11, 22:22, 22:35, 6:28)

"Политехник" - БИПА - 68:96 (18:11, 22:22, 22:35, 6:28)

"Будивельник" - "Волыньбаскет" - 80:48 (19:9, 22:17, 16:17, 23:5)

"Кривбасс" – "Запорожье" - 70:60 (20:22, 14:14, 18:15, 18:9)

"Николаев" - "Днепр" - 68:82 (10:28, 13:19, 24:14, 21:21)

Турнирная таблица

ФБУ

Напомним, ранее стало известно, что в Украине состоится "Матч всех звезд" баскетбольной Суперлиги.