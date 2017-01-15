Суперлига: результаты 12 тура, турнирная таблица

"Будивельник" и "Химик" открыли третий круг победами.
"Будивельник" дома переиграл "Черкасские Мавпы" а "Химик" в Южном оказался сильнее БИПА.
Во второй игровой день "Кривбасс" разгромил "Николаев", "Днепр сломил сопротивление "Запорожье", а "Политехник" вырвал победу у "Кремня".
Результаты матчей тура
"Будивельник" – "Черкасские Мавпы" - 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22)
"Химик" - БИПА - 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21)
"Кривбасс" – "Николаев" - 83:54 (19:7, 22:7, 25:20, 17:20)
"Кремень" - "Политехник" - 78:79 (31:22, 13:21, 18:18, 16:18)
"Днепр" – "Запорожье" - 84:77 (19:26, 21:6, 25:18, 19:27)
Турнирная таблица
Напомним, ранее стало известно, что в Украине состоится "Матч всех звезд" баскетбольной Суперлиги.ZN.UA